Trois blessés graves dans un accident de voiture à Saint-Privat-des-Vieux

Les Sapeurs-Pompiers du Gard sont intervenus pour un accident de voiture sur la route de Bagnols à Saint-Privat-des-Vieux près d'Alès. Un choc entre deux voitures qui fait cinq blessés.

Trois blessés grave : une fille de six ans et deux hommes trentenaires, deux blessés plus légers : un garçon de quatre ans et une femme de 36 ans. Ils sont tous hospitalisés. Deux d'entre eux ont dû être désincarcérés.