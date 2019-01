Deux blessés graves dans un accident sur l'A750 à hauteur de Saint-Georges-d'Orques

Saint-Georges-d'Orques, France

Les sapeurs pompiers de L’Hérault sont intervenus ce mardi après-midi pour un grave accident de la circulation sur l’A750 à hauteur de Saint-Georges-d’Orques. Une voiture seule en cause s'est retrouvée sur le toit. Il a fallu désincarcérer deux des passagers, un homme qu'il a fallu transporter à l'hôpital par hélicoptère et une femme de 52 ans transportée en ambulance sur l'hôpital de Montpellier. Tous deux sont en urgence absolue. Un troisième passager âgé de 46 ans a été plus légèrement touché.

L'autoroute a été fermée à la circulation pour permettre à l'hélicoptère de la Sécurité civile de se poser. Une vingtaine de sapeurs pompiers ont été mobilisés.