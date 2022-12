Trois blessés graves dans un accident sur la D26 près de Cantigny dans la Somme

La préfecture de la Somme recommande ce mardi soir d'éviter le secteur de Cantigny sur la départementale 26 à l'est de la Somme près de Montdidier. Vers 14h45 ce mardi après-midi, deux voitures se sont violemment percutées apprend-t-on auprès des gendarmes. A l'intérieur, 6 personnes. Trois d'entre elles ont été gravement blessés et transporté au CHU d'Amiens, l'une d'entre elle par hélicoptère. Trois autres personnes dont un enfant de 6 ans souffrent de plus légères blessures et sont parties à l'hôpital de Montdidier.

ⓘ Publicité

Une déviation a été mis en place : il faut prendre la D155 direction Courtemanche puis la D83 par Aubevillers.