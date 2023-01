Trois blessés légers dans un accident de la route dans le sud Mayenne

Un accident de la circulation s'est produit ce lundi midi, sur la commune de Livré-la-Touche entre Cossé-le-Vivien et Ballots. Deux voitures se sont percutées à l'intersection des Départementales 153 et 227. Les trois personnes impliquées ont été légèrement blessées selon les pompiers qui sont intervenus sur place. Deux femmes de 50 et 70 ans et un homme de 18 ans ont été transportés au centre hospitalier du Haut-Anjou à Château-Gontier-sur-Mayenne.

ⓘ Publicité

La circulation a été coupée dans les deux sens de circulation sur les deux routes concernées pendant l'intervention des secours. Un retour à la normal était prévu en début d'après-midi.