Deux voitures se sont percutées vers 10 heures ce samedi au niveau de Tigy, au Nord-Ouest de Sully-sur-Loire. Parmi les quatre passagers impliqués dans l'accident, deux adultes et un enfants, légèrement blessés, ont été transportés à l'hôpital d'Orléans.

Loiret : un enfant et deux adultes légèrement blessés dans un accident de la route à Tigy

Vers 10 heures, ce samedi matin, deux voitures se sont percutées sur la route d'Ouvrouer-les-Champs au niveau de la commune de Tigy, à une quinzaine de kilomètres au Nord-Ouest de Sully-sur-Loire.

Deux adultes et un enfant, légèrement blessés dans l'accident, ont été pris en charge par les secours et emmenés au Centre Hospitalier de La Source. Un second enfant, qui n'a pas blessé, a été remis à son père.