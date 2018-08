Grenoble, France

Trois blessés par arme à feu, ce weekend, pour deux affaires a priori distinctes. Deux mineurs ont été transportés par des proches à l'hôpital Michallon de Grenoble, ce dimanche en fin de journée, pour être soignés. L'un d'entre eux a été gravement blessé à la tête par des plombs de pistolet à grenaille, et son pronostic vital est toujours engagé. Le second, ami du premier, a quant à lui été touché à la fesse, et est désormais hors de danger. La police l'a interrogé, mais n'est pas parvenue à en savoir plus sur ce qu'il s'est passé.

Toutefois, la police judiciaire n'exclut pas que cette affaire soit liée à la fusillade du mercredi 8 août, le soir place des Géants dans le quartier de La Villeneuve à Grenoble, avec en toile de fond un conflit de territoire. Un homme avait alors été blessé par balle, à l'arme lourde.

La troisième victime de ce weekend est un homme blessé par balle à la jambe, conduit par des proches samedi soir au CHU Grenoble-Alpes. Si cette affaire ne semble pas en lien avec la première, les circonstances sont tout aussi floues... lui raconte qu'il manipulait l'arme d'un ami, et qu'il s'est tiré dessus accidentellement.