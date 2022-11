Trois blessés par balle et une attaque au couteau à Toulouse dans la nuit

Au petit matin ce dimanche, trois personnes ont été blessées par balle quartier Montaudran, à Toulouse. Elles sortaient apparemment de boîte de nuit, à proximité de l'avenue Didier Daurat. Ces trois blessés ont été transportés au CHU Purpan.

ⓘ Publicité

Attaque au couteau

Un peu plus tôt, à six kilomètres de là, dans la station de métro Marengo, une homme de 21 ans a été gravement blessé au couteau. Il a perdu beaucoup de sang, et son pronostic vital était engagé ce dimanche matin. Grâce à la vidéo surveillance dans la station, un individu a été interpellé assez rapidement, il est en garde à vue.

Pour la police, ces deux affaires n'ont surement pas de liens entre elles. La première, celle des blessures par balles a été confiée à la police judicaire.