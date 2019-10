Trois hommes devant le tribunal correctionnel de Brive pour trafic de stupéfiants

Brive-la-Gaillarde, France

Un trafic de stupéfiants a été démantelé par la police dans le quartier des Chapélies à Brive. C'est au terme de plusieurs semaines de surveillance que trois jeunes hommes de 18 à 22 ans ont été interpellés mardi dernier. Ils ont été arrêtés en flagrant délit. Le plus âgé serait à la tête du réseau et les deux autres des revendeurs. A l'issue de leur garde à vue, ils ont été présentés ce vendredi au Procureur de la république de Brive en vue de leur comparution immédiate.



Un trafic de cannabis et de cocaïne lucratif

Ce trafic mené dans le quartier des Chapélies à Brive portait sur de la résine de cannabis et un peu de cocaïne. Depuis la mi septembre c'est au moins 400 euros par jour de stupéfiants qui ont été revendus selon les enquêteurs

Les perquisitions et les saisies effectuées par les policiers ont permis de retrouver 65 grammes de résine de cannabis, 30 grammes d'herbe de cannabis et 15 grammes de cocaïne.