Trois bureaux de poste attaqués dans les Pyrénées-Orientales

Ces dernières semaines, les bureaux de poste de Toreilles, Peyrestortes et Banyuls-dels-Aspres ont été pris pour cibles. On ignore s'il y a un lien entre ces attaques. Selon nos informations, personne n'aurait été blessé.

S'agit-il d'attaques isolées ou bien de malfrats qui ont choisi de cibler des bureaux de poste ? Pour l'instant, difficile à dire. Plusieurs bureaux de poste ont été attaqués ces dernières semaines dans les Pyrénées-Orientales. A chaque fois, il s'agit de petits bureaux avec un seul facteur-guichetier.

C’est d'abord le bureau de Toreilles qui a été pris pour cible vendredi 13 mars. Vers midi, deux hommes cagoulés, mais visiblement pas armés, ont forcé l'employée, qui s'apprêtait à fermer l'établissement, à lui remettre de l'argent. Face au stress de la situation, cette factrice a alors été victime d'un malaise. "Avant de repartir avec leur maigre butin, les deux individus ont pris le temps de lui donner un sucre et verre d'eau afin que la factrice retrouve ses esprits", confie le maire de Toreilles, Marc Médina.

La CGT dénonce "l'isolement" des facteur-guichetiers

Mi-avril, même mode opératoire au bureau de poste de Peyrestortes. "Deux individus cagoulés ont surgi en début d'après-midi au moment où la factrice rentrait de sa tournée. Ils voulaient de l'argent. Ils n'ont pas montré ni utilisé d'arme. Ils sont repartis bredouille", explique le maire Alain Dario. La factrice elle n'a pas été blessée mais elle est depuis en arrêt de travail.

Enfin, le bureau de Banyuls-dels-Aspres lui a été attaqué vendredi dernier (24/04). Selon nos informations, un homme cagoulé a surgi. Il n'était pas armé. Là non plus, "la factrice n'a pas été blessée mais reste toujours très choquée" selon la CGT. On ignore si l'agresseur est reparti avec du butin. A chaque fois, c’est la gendarmerie qui a été chargée de l'enquête.

La CGT de la Poste, elle, par la voix de son secrétaire départemental Alexandre Pignon, dénonce "la baisse des effectifs et l'isolement de ces agents qui jouent à la fois les facteurs et les guichetiers".