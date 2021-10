Trois bureaux de poste de Côte-d'Or fermés suite à l'agression d'un cadre

Dans un communiqué publié ce mardi 12 octobre, la poste de Côte-d'Or explique que suite à l’agression d’un cadre le vendredi 08 octobre à l’ouverture du bureau de poste de Dijon Grésilles, la Direction du Réseau et de la Banque Postale de Bourgogne a pris la décision de fermer les bureaux de poste du secteur à savoir le bureau de Saint-Apollinaire, Saint-Julien et Dijon Grésilles pour assurer la sécurité des collaborateurs.

Depuis ce jour mardi 12 octobre, seul le bureau de Saint-Julien a rouvert. La Poste estime dans son communiqué que ces faits de violence sont intolérables. La situation de réouverture des bureaux est évaluée chaque jour par la direction en concertation avec les agents. Les bureaux de poste de Saint-Apollinaire et de Dijon Grésilles ouvriront ce mercredi 13 octobre au matin précise le communiqué.

Une agression pour une histoire de refus de retrait

Le cadre, qui dirige les trois agences fermées, aurait été agressé pour une histoire de retrait d'argent liquide. Désormais la loi prévoit en effet, un plafond qu'on ne peut pas dépasser. Les employés de la Poste sont contraints de demander également les raisons de ce retrait. Visiblement, le client s'est énervé qu'on lui refuse la possibilité de retirer cette grosse somme. Il aurait demandé à voir le responsable d'établissement avec qui il aurait donc été très violent. Une version confirmée ce mardi par le parquet de Dijon qui préfère en revanche rester discret sur le montant de la somme, et sur les blessures de la victimes.

La réaction de la CCT de la Poste

Joint par France bleu Bourgogne, Pierre Campagnac de la CGT de la Poste, condamne lui aussi cette agression et explique que lorsqu'on va retirer de l'argent au guichet de la Poste et que la somme dépasse 1.500 euros, il faut montrer patte blanche et qu'il y a des documents à fournir comme l'impose la législation en vigueur depuis 2019. "A l'époque, on savait que ça allait être une source de tensions puisqu'il faut justifier du pourquoi des retraits d'argent. Concrètement, depuis la crise sanitaire, il y a de plus en plus de tensions et des actes d'incivilités qui sont croissants." explique Pierre Campagnac. Ce à quoi s'ajoute le manque de personnel qui génère de l'attente et de l'énervement ajoute le représentant syndical, tout en le regrettant.