Le fruit d'une enquête menée depuis la fin décembre par les gendarmes de la compagnie de Poitiers. Les voleurs présumés auraient commis une quinzaine de cambriolages en Vienne et dans les départements limitrophes estime les enquêteurs

Poitiers, France

Une enquête grandement facilitée par un témoignage. Celui d'un homme qui repère une voiture suspecte non loin de chez lui. Il relève le numéro d’immatriculation et le transmet à la gendarmerie. De fil en aiguille, les gendarmes arrivent à localiser son propriétaire. Une planque est organisée et c'est au retour d'un périple en deux sèvres ou le trio venait de "visiter" une habitation que les enquêteurs interpellent mardi les trois hommes

Des colliers en or et des bagues serties de pierres précieuses

Dans leur maison, ils découvrent de nombreux objets volés. Surtout des bijoux. "Des colliers en or, des bagues" détaille le commandant de la compagnie de Poitiers. Une partie des propriétaires des bijoux est rapidement identifié et certains se sont déjà vu restituer leurs biens. Quant aux trois hommes âgés de 30 à 40 ans, ils devraient comparaitre vendredi devant le tribunal correctionnel de Poitiers.