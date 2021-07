Trois cambrioleurs interpellés par la police de Limoges grâce à la vigilance d'un voisin

Trois hommes âgés de 21 à 31 ans ont été interpellés à Limoges dans la nuit de dimanche à lundi. Ils ont été pris en flagrant délit alors qu'ils venaient de cambrioler une maison rue Sarah Bernhardt. C'est un voisin qui alerté la police après avoir aperçu les trois individus au comportement suspect et qui faisaient le tour des maisons dans la rue

La police met en place un dispositif de surveillance

Arrivée sur les lieux, une patrouille de police de la BAC a repéré prés d'un véhicule les trois hommes portant des casquettes et des gants chirurgicaux mais aussi un brise glace. La police a alors mis en place un dispositif de surveillance et c'est un peu plus tard lorsque deux des voleurs sont ressortis d'un pavillon avec deux sacs remplis de divers objets notamment des bijoux qu'elle les a interpellés. Après leur garde à vue ils ont été déférés au parquet et deux d'entre eux devront s'expliquer en octobre devant la justice dans le cadre de la procédure de plaider coupable.

La police de Limoges en profite pour rappeler à tous ceux qui partent en congés de préciser auprès de ses services la période de leur absence pour bénéficier de l'opération tranquillité vacances.