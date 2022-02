Un homme armé agresse trois clientes dans le Leclerc de la Ferté-Bernard

Une femme a été blessée à l'arme blanche dans un des rayons de l'hypermarché Leclerc à Cherré-Au, près de la Ferté-Bernard, comme l'ont rapporté nos confrères de Sweet FM, information qui nous été confirmée. Un Sarthois, habitant une commune proche de Cherré-Au, s'en est d'abord pris à une petite fille de neuf ans et à sa grand-mère présentes dans les rayons du magasin en début d'après ce lundi, en les molestant. Puis, le quadragénaire a sorti une arme blanche, un cutter ou un petit couteau, et s'en est pris à une femme d'une trentaine d'années qu'il a blessé au cou et à la main.

Le suspect maitrisé mais sérieusement blessé

Le magasin a été bloqué pour permettre aux gendarmes d'intervenir, un peu avant 15 heures. Mais l'homme a retourné son arme contre lui pour tenter de mettre fin à ses jours. Il a réussi à se blesser sérieusement avant que les forces de l'ordre ne parviennent à le maîtriser. Le suspect a immédiatement été hospitalisé au Mans, dans un état grave. La jeune femme blessée par arme blanche a également été hospitalisée mais ses jours ne sont pas en danger. La petite fille et sa grand-mère sont en état de choc, mais ne sont que légèrement blessées. Elles ont également été prises en charge.

Pour l'instant, les motivations du suspect sont inconnues. Son état n'a pas permis aux gendarmes de l'entendre. On ne sait pas s'il avait des antécédents de violences ou des troubles psychiatriques. Une enquête est ouverte.