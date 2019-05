Trois collégiens ont volé leurs professeurs à Grasse

Des collégiens se sont introduits dans les logements de leurs professeurs à l'intérieur du collège Les Jasmins à Grasse ce mercredi. Ils ont dérobé des tablettes et des consoles de jeux. Trois adolescents ont été interpellés en flagrant délit.

Trois adolescents ont profité des cours pour s'introduire par effraction dans les logements occupés par leurs professeurs au sein du Collège Les Jasmins à Grasse ce mercredi. Des tablettes, téléphones et des consoles de jeux ont été dérobés. Ces trois garçons un Grassois, un Mouginois et un Vallaurien âgés de 15 et 16 ans, sont repérés par un gardien. Celui-ci appelle la police nationale qui interpelle en flagrant délit les trois mineurs.

Ils sont placés en garde à vue pour vols par effraction, puis passent en comparution immédiate. Le parquet a décidé d'abandonner les poursuites à condition qu'ils réalisent des travaux d'intérêt général ou un stage de citoyenneté. C'est la PJJ, la police judiciaire de la jeunesse, qui prend alors le relais.