Trois commerçants cambriolés en pleine nuit au Relecq-Kerhuon ; plus de 30 000 euros de préjudice

Des malfaiteurs sont parvenus à cambrioler une cordonnerie et deux salons de coiffure du centre-ville du Relecq-Kerhuon, samedi matin vers 4h30. Ils sont repartis avec les fonds de caisse et du matériel professionnel. Le préjudice total est estimé à 30 000 euros.

Ce samedi matin, vers 4h30, un ou plusieurs malfaiteurs ont cambriolé trois commerces différents. Deux salons de coiffure et une cordonnerie, dans le centre-ville du Relecq-Kerhuon. Ils sont repartis avec les recettes. Heureusement, les caisses étaient presque vides. Mais ils ont aussi volé du matériel, des produits de beauté. Préjudice total : 30 000 euros.

Mon matériel vient d'Italie, je n'aurai pas de pièces de rechange avant mercredi. C'est un vrai préjudice pour mon activité..." Dominique Platriez, gérant de la cordonnerie Kerdom

Sans compter que le propriétaire de la cordonnerie va payer pour renforcer son système de sécurité, rajouter une alarme et installer de la vidéo-surveillance. Cela fait donc des frais en plus.

Une enquête est ouverte. La police scientifique est venue relever des empreintes. Mais les malfaiteurs semblent être des professionnels. Ils ont agi le plus discrètement possible, munis de gants et couverts de cagoules.

Un salon de coiffure déjà pris pour cible

Les commerçants appellent les habitants à la vigilance. D'autant que le salon "Nadine Coiffure" avait déjà été cambriolé l'an dernier.

Les patrouilles de police vont être renforcés dans le centre-ville du Relecq-Kerhuon.