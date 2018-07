Chemazé, France

Trois conducteurs ont été contrôlés avec de grosses alcoolémies sur les routes mayennaises ces derniers jours.

1 gramme 08 pour un breton de 48 ans contrôlé vendredi dernier à 19 heures dans le secteur de Mayenne. Il n'avait plus de permis de conduire en plus. Samedi soir, à 19 heures 30, du côté de Chemazé, un Lavallois de 50 ans et un Segréen de 23 ans, ont eux été contrôlés à plus de 130 kilomètres heures au lieu de 80. Le jeune homme avait 1 gramme 56 d'alcool dans le sang.

2 grammes 24 au volant

Le pire est à venir ... avec un habitant de Renazé, âgé de 57 ans, contrôlé samedi soir sans permis de conduire, ni assurance avec 2 grammes 24 d'alcool dans le sang.