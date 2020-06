Trois cyclistes amateurs décèdent en Seine-Maritime : attention aux efforts alerte un médecin

Depuis la période du confinement, au moins trois cyclistes amateurs sont décédés sur de petites routes de Seine-Maritime. A chaque fois, la victime était un homme, de plus de cinquante ans. Retrouvés sur la route en arrêt cardio-vasculaire, les pompiers n'ont pas pu sauver ces trois victimes.

Une perte de capacité de respiration et de récupération

Faut-il y voir un lien avec la période d'inactivité liée au confinement ? Il faut être très prudent, mais cette hypothèse est tout à fait plausible, selon Didier Polin, médecin du sport à la retraite, ancien président du comité olympique haut-normand : "Il peut y avoir plusieurs facteurs, dont celui du confinement : si on reprend une activité sportive après deux mois sans rien faire... Il faut reprendre le sport progressivement. Car on a perdu des capacités musculaire, de respiration et de récupération."

Pour autant, il faut être prudent : "On ne meurt pas du sport, mais d'une pathologie sous-jacente. On peut avoir un problème si l'on fait du sport en sortant d'un épisode d'infection, sans que cela soit nécessairement le coronavirus. En fait, il ne faut pas faire de sport si l'on a de la fièvre, ou à huit jours d'un épisode infectieux."

Pas de panique néanmoins, rappelle Didier Polin. On estime à 1 200 le nombre de personnes qui décèdent chaque année en France en faisant du sport. Soit une centaine par mois à l'échelle du pays. Si les trois décès de cyclistes paraissent anormaux, "attention à la loi des séries", précise le docteur.

Sur le sujet du masque, que certains mettent en faisant du sport, Didier Polin ne le conseille pas forcément : "Il peut gêner la pratique, mais il n'empêche pas de respirer. En tout cas, pour faire du vélo, on n'en a pas besoin."