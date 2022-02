Trois de prison ferme pour le conducteur à l'origine de l'accident mortel à Quincy

Le conducteur, à l'origine d'un accident mortel à Quincy dans le Cher, a été condamné à trois ans de prison ferme ce lundi 7 février par le tribunal correctionnel de Bourges. Son permis a également été annulé avec interdiction de le repasser pendant deux ans.

Le soir du réveillon du Nouvel An, ce Berruyer de 37 ans a pris le volant après avoir bu et fumé du cannabis. Il a glissé dans un virage et heurté un poteau électrique à Quincy au sud de Vierzon. L'accident a coûté la vie à son cousin, un homme de 33 ans. Il est le premier mort de l'année sur les routes du Cher.