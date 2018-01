Trois des agresseurs présumés de la place Beaumarchais vont rester en prison à Varces, au moins jusqu'au 21 février : Date de renvoi du procès. Ils étaient 5 en comparution immédiate ce mercredi après midi devant le tribunal correctionnel de Grenoble.

Accusés pour certains d'entre eux de port d'arme, de trafic de drogue, et surtout menaces de mort et violences, à l'encontre de 3 femmes qui ont voulu empêcher la mise en place du trafic dans le hall de leur immeuble, 7 et 9 place Beaumarchais, à Echirolles, à la mi-décembre. Le lendemain, les dealers avaient exercé des représailles contre elles. Elles avaient porté plainte.

La police avait arrêté 11 personnes, lundi à l'aube. Tous place en garde à vue. 24 heures plus tard cinq ont été remis en liberté. Un mineur sera jugé séparément. Et donc cinq d'entre-eux ont comparu devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate. Les cinq ont réclamé un délai pour préparé leur défense comme c'est leur droit.

Mais le tribunal en a placé trois en détention provisoire. Les 2 autres ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire avec interdiction de séjour, en Isère pour l'un et à Echirolles pour l'autre.

Si trois d'entre eux sont incarcérés à Varces, c'est parce que le parquet craint des représailles contre les trois femmes " Ce sont elle qui défendent l'état de droit " à dit la substitut du procureur. "Elles sont seules" et le "ministère public ne les abandonnera pas". Sauf qu'en pratique, la police est régulièrement accueilli par des émeutes dans ce quartier d'Echirolles.

C'est une stratégie de la pègre pour assurer le contrôle des immeubles. "Ce qui me fait peur" a rajouté la substitut du procureur, " ce sont ces femmes avec ces jeunes en scooter qui roulent en brandissant des armes de poing et qui frappent des femmes" Les 3 juges ont donc suivi le parquet pour 3 des 5 accusés. Les différents avocats avaient pourtant plaidé la remise en liberté. Pour Me Giraud, les faits de violences reprochés à son client relèverait plutôt du tribunal de police . Et ne correspondent pas à l'article 144 du code de procédure pénale. Me Gallo a été encore plus catégorique. Il a qualifié les réquisitions du parquet de "Discours Politique" ... "Alors qu'on envoie 3 jeunes en détention préventive sans savoir qui a fait quoi". Pour lui, "on a répondu à la demande de femmes qui ont dit que dans ce quartier, il faut mettre un terme à certaines choses". Dans sa bouche, c'était un reproche contre le parquet. Mais c'est justement ce qu'espèrent ces 3 mères-courage

