Trois départs de feu à Saint-Pargoire, Aumes et Nissan-lez-Ensérune

D'importants moyens terrestres et aériens ont été mobilisés pour lutter trois départs de feux à Nissan-lez-Ensérune, Aumes et Saint-Pargoire. Des feux de garrigues et de pinède. Quatre Canadair, un Dash et neuf avions bombardiers d'eau avec 16 groupes d'interventions feux de forêts ont été rapidement envoyés sur place pour casser les têtes des feux. Au total, près de 300 sapeurs-pompiers sont engagés avec 80 véhicules.

ÀNissan-lez-Ensérune, 20 hectares ont été déjà brûlés, 15 hectares à Aumes où l'incendie est désormais fixé. À Saint-Pargoire, le feu est actif avec des difficultés pour les moyens aériens de travailler à cause de la présence d'éoliennes. Quinze hectares sont détruits.

L'origine de tous ces feux est très suspecte." - Jérôme Bonnafoux, du SDIS 34

Ce secteur a déjà connu deux départs de feux dans la nuit de mardi à mercredi, avec deux allumages simultanés vers 4 heures du matin.

Ce mercredi après-midi, les sapeurs pompiers de l'Hérault constatent trois départs en moins d'une heure. "L'origine est très suspecte" selon Jérôme Bonnafoux, chargé de communication pour le SDIS 34. D'autant qu'habituellement, c'est plutôt en fin d'après-midi que les pompiers interviennent, lorsque les températures sont les plus chaudes.

La cellule technique départementale de recherche des causes, composée de gendarmes, pompiers et forestiers vont réaliser des investigations sur les trois départs de feux pour tenter d'en définir les origines.