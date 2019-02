Trois départs de feu aux Arcs 1800, 440 personnes évacuées

Plusieurs résidences ont dû être évacuées dans la nuit de mardi à mercredi aux Arcs 1800 à cause de feux. Personne n'est blessé.

Les Arcs, France

Grosse frayeur cette nuit aux Arcs 1800, en Tarentaise, en raison de trois départs de feu.

Selon la préfecture de la Savoie, tout commence à minuit, avec un premier incendie dans le local à poubelles de la résidence Pierra Menta. Une demi heure plus tard, les pompiers interviennent pour un deuxième feu, cette fois sur un balcon de l'immeuble La Croisette. 40 personnes sont évacuées, et 4 habitants sont relogés.

Et à 3h30 ce mercredi matin, 400 personnes sont évacuées de la résidence Belles Challes en raison d'un début d'incendie dans le vide ordure.

Heureusement personne n'est blessé. Et les résidents ont peu se mettre à l'abris du froid dans la salle des congrès ouverte par la mairie.

Tout est rentré dans l'ordre vers 6h.

Une enquête de gendarmerie est bien sur en cours, mais pour le maire de Bourg-Saint-Maurice (dont dépend la station des Arcs) Michel Giraudy ça ne fait guère de doutes, "il s'agit très probablement d'incendies volontaires".