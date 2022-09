Trois départs de feu simultanés dans la forêt de la Double en Dordogne

La forêt de la Double est encore victime d'incendies. Trois départs de feux ont été enregistrés, à quelques minutes d'intervalle ce vendredi soir, sur la commune de Montpon-Ménestérol, route du Brouillet. Une cinquantaine de pompiers ont tout de suite été mobilisés, à 17h30. Deux départs de feux sont en cours de traitement. Il faut encore évaluer la situation sur le troisième incendie, expliquent les pompiers. Un avion bombardier d'eau, Milan 79, a été dépêché sur place. Il a procédé à plusieurs largages.

Une cinquantaine de pompiers mobilisés

Depuis le début de l'été, la forêt de la Double est en proie à de nombreux incendie. Selon le préfet de la Dordogne, il y en a eu 18 en deux mois. Au moins 150 hectares de forêt ont brûlé. A chaque fois, beaucoup de moyens sont mobilisés, avec des hélicoptère et des bombardiers d'eau. Une grande partie de ces incendies pourrait être criminelle, selon le parquet.

Une cellule d'enquêteurs de la gendarmerie a été créée spécialement pour travailler sur ces incendies criminels. Six militaires, des brigades de recherche de Nontron et Périgueux, sont mobilisés 45 gendarmes sont aussi sur le terrain chaque jour pour surveiller les chemins forestiers et les routes, effectuant des centaines de contrôles.

