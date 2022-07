Trois départs de feu en une nuit à Tréclun : le maire lance un appel à témoins

Vers minuit ce 18 juillet 2022, Sébastien Sordel, le maire de Tréclun est appelé pour deux départs de feu dans des champs de sa commune. Sur place, un troisième feu dans un autre champ démarre. Les pompiers interviennent dans la foulée, aidés d'agriculteurs, et parviennent à éteindre les feux rapidement. Pour le maire, aucun doute : il s'agit de trois départs de feu d'origine criminelle. Il lance un appel à témoins sur Facebook pour tenter de trouver les coupables.

Les feux n'ont touché que les champs

Deux communes ont été touchées par ces départs de feu : Tréclun et Champdôtre. Dans les deux cas, même scénario : des bottes de pailles ont pris feu. "Heureusement, le vent était très faible cette nuit, le feu ne s'est pas étendu très loin. Il a seulement pris dans la chaume des champs", précise Sébastien Sordel, le maire de Tréclun, présent sur place. Sur les vidéos publiées sur Facebook, on voit les pompiers arroser les feux et un tracteur qui roule sur les foyers pour les éteindre. La situation a été rapidement maitrisée, et aucune habitation n'a été touchée.

Des incendies criminels?

Pour le maire, Sébastien Sordel, aucun doute n'est possible : "on voit vraiment qu'il y a un cheminement, une personne qui est sortie de la départementale et qui est repartie sur sa route". Un doute d'autant plus important que peu de bottes de paille restaient dans les champs. "Un feu passe encore, deux ce serait limite mais trois il n'y a plus de doute sur son intention", précise le maire. Le maire a donc décidé de lancer un appel sur Facebook pour tenter de trouver les coupables, mais aussi pour informer les habitants et inviter à la vigilance. D'autant plus qu'un départ de feu similaire a été déclaré une semaine auparavant dans la commune des Maillys.

Pour le maire, le plus regrettable reste que les pompiers soient mobilisés pour des actes qui auraient pu être évités : "Le plus grave dans tout ça ce ne sont pas les conséquences mais l'usure des pompiers, ceux qui étaient là hier revenaient de la Côte (ndllr. un incendie s'est déclenché à Vosne-Romanée dans la soirée du 18 juillet), ils auraient bien aimé rentrer chez eux ou même rester mobiliser pour des interventions qui impliqueraient des vies humaines". Aucune plainte n'a été déposée pour l'instant, mais la gendarmerie a ouvert une enquête.