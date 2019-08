Trois départs de feu entre le Gard et les Cévennes cet après-midi

Alors que la préfecture du Gard et les sapeurs-pompiers appellent à la plus grande prudence, trois départs de feu ont été signalés ce samedi après-midi dans le Gard et les Cévennes : à Goudargues, à Montdardier et à Conqueyrac.

A Goudargues, 5000m2 ont été détruits, mais le feu a vite été éteint par les sapeurs-pompiers du Gard, qui évoquent la foudre comme cause possible du départ. A Montdardier, un tout petit feu de végétation a pu être maîtrisé grâce à un seul camion, mais à Conqueyrac, ce sont 15 hectares qui sont partis en fumée. Le feu a été circonscrit, mais les sapeurs-pompiers sont encore sur place ce samedi soir pour le noyer. Les causes de ces deux derniers départs de feu sont encore inconnues.