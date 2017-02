Trois des quatre morts de l'avalanche de Tignes étaient de Pertuis

Un moniteur et trois vacanciers originaires de Pertuis ont été tués dans l'avalanche de lundi à Tignes.

Quatre personnes ont été emportées par une avalanche à Tignes lundi matin : le moniteur, mais aussi trois personnes originaires de Pertuis. Il s'agit d'un homme de 48 ans, de son fils de 15 ans et de son beau-fils de 19 ans.

L'homme était le propriétaire de la "plus ancienne pharmacie de Pertuis", précise le maire Roger Pellenc, "une personnalité connue et reconnue", et évoque ce mardi une "grande tristesse.

Une plaque à vent s'est décrochée à la suite du passage de ce groupe de Vauclusiens en vacances dans la station.

Ces quatre surfeurs "effectuaient une traversée à pied" précisait lundi soirle sous-préfet d'Abbeville, avec leurs snowboards à la main, pour rejoindre la zone où ils comptaient débuter leur descente en hors-piste. Leurs corps ont été retrouvés, ils portaient tous un équipement de détection de victime d'avalanche.