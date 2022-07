Trois des quatre prévenus reconnus coupables d'incendies involontaires aux Sables d'Olonne

Trois des quatre jeunes hommes suspectés de l'origine de feux samedi 16 juillet à la Monzinière aux Sables d'Olonne a été reconnus coupables ce mercredi par le tribunal judiciaire de la Ville. Un seul dormira dès ce soir en prison. Les faits eux ont été requalifiés comme involontaires. Le week-end dernier, c'est une dizaine de départs de feu qui se sont déclarés dans l'après-midi. Des incendies qui ont mobilisé près de 200 sapeurs-pompiers et l'évacuation d'une vingtaine d'habitations, parfois in-extremis.

Trois prévenus ont donc bel et bien été condamnés, avec des peines allant de la prison ferme a du sursis. Ainsi, l'un d'entre eux est dès ce soir incarcéré à la maison d'arrêt de Fontenay-le-Comte, en raison de son casier judiciaire et d'une peine qu'il n'a pas purgé. L'homme d'une vingtaine d'années a ainsi écopé de 24 mois de prison dont 14 mois de sursis assortis d'un sursis probatoire. Les deux autres eux ont été condamnés à 1 an de prison dont 6 mois avec sursis et de 15 mois de prison et 5 mois de sursis. Ils devront également respecter une obligation de travail, de soins, et de réparer les dégâts causés. Le procureur avait requis à leur égard, un mandat de dépôt. La cour l'a en revanche suivi sur le dernier mise en cause, le propriétaire de la voiture, absent au moment des faits. Il a été relaxé.

Des prévenus victimes d'une agression

Durant les deux heures d'audience, les jeunes hommes âgés d'une vingtaine d'années ont nié leur implication dans ces incendies. Chacun assure avoir été victime ce jour-là d'une agression par deux jeunes. Une première se serait déroulé dans une épicerie. Les hommes leur auraient réclamé de l'argent avant de les poursuivre sur le parking du puit d'enfer, en bord de mer. "C'était une scène de guerre" précise l'un d'entre eux. "Ils ont tiré des mortiers sur nous", précise-t-il encore. Un artifice aurait même atterri sur la plage arrière de leur voiture, les obligeant à le quitter un temps.

Quelques minutes après, avenue de Talmont, aux Sables d'Olonne, une nouvelle confrontation a lieu, encore à coup de mortiers. "J'ai eu peur. Ils m'ont même menacé avec un pistolet" ajoute un autre.

Ont-ils rétorqué ? Ils assurent que non mais avouent qu'un des leurs à bien tiré des artifices. Un quatrième homme dont ils ne connaissent que le surnom, mais pas plus. "Un auteur fantôme", ironise l'avocate des parties civiles.

Pour ce qui est des départs de feu, ils ne les ont pas vus. Une version à laquelle s'oppose le procureur de la République. L'un des témoins a vu l'un d'entre vous de part et d'autre de l'avenue Talmont précise d'ailleurs le magistrat. "Un autre vous a vu regarder les flammes au volant de votre voiture", ajoute-t-il.

Un procès teinté par l'actualité ?

Des témoins et des témoignages bien trop maigres et incertains pour les avocats de la défense. Dans leur plaidoiries, ils ont dénoncé ainsi un procès teinté par l'actualité et ces incendies qui ravagent la France ces derniers jours. "Il faut trouver un coupable à cela. Ce sont des coupables idéaux", clame Maitre Karine Vreken, avant de conclure "l'émotion ne doit pas prendre le pas sur la justice".

A l'annonce de la décision, l'avocate dont le client a été incarcéré a assuré que justice avait été rendu.