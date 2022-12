Trois détenus dans 7m², le conseil d'État refuse de fermer la cellule 625 de la prison de Gradignan

Cette énième tentative de l'OIP, l'office international des prisons, n'aura pas abouti non plus. La requête a été rejetée malgré le constat "explicite que les conditions de détention au sein de la cellule concernée sont indignes et gravement attentatoires aux libertés fondamentales des personnes détenues."

Après les recommandations en urgence en juin dernier de la contrôleuse générale des lieux de privations de liberté , l'OIP, l'observatoire international des prisons, avait engagé une procédure en référé, donc, en urgence, avec le barreau de Bordeaux, en demandant d'améliorer les conditions de détentions à la prison de Gradignan. En était ressorti 9 mesures urgentes . L'OIP a jugé que ces mesures étaient trop périphériques, qu'il fallait aller plus loin et avait donc décidé de saisir le Conseil d'État. Ce dernier, en novembre dernier, n'avait même pas organisé d'audience et avait rejeté la demande .

"On s'est dit on va prendre le problème à l'envers, explique Nicolas Ferran, responsable du pôle contentieux, à l'Observatoire international des prisons, on va saisir le juge à l'échelle d'une cellule, comme si un détenu faisait un recours. On l'a donc saisi de la situation de la cellule 625." Cette cellule a été choisie puisqu'un détenu enfermé avait saisi le juge judiciaire qui avait estimé que les conditions de vie étaient contraires à la dignité humaine. La procédure n'a pas été plus loin puisqu'entre temps, le détenu en question a été libéré.

En première instance, sur cette cellule, le juge avait estimé que les conditions d'incarcération n'étaient pas indignes. La réaction de l'OIP est donc double ce mardi soir : "C'est d'abord la satisfaction de voir la plus haute juridiction administrative française confirmer que les conditions de détention sont indignes à la prison de Bordeaux-Gradignan. La deuxième réaction, continue Nicolas Ferran, c'est une réaction de regret puisque le Conseil d'État ne va pas jusqu'au bout de la logique : après avoir constaté qu'il y a des traitements inhumains et dégradants, il refuse de prononcer les mesures qu'on lui demandait. Avant d'aller plus loin : "On a d'un côté un juge judiciaire qui est impuissant parce qu'il ne dispose pas d'un pouvoir d'injonction et de l'autre côté, un juge administratif qui a un pouvoir d'injonction mais qui est tout aussi impuissant parce qu'il refuse de s'en servir."

Vers un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme

L'OIP va donc continuer les procédures, continuer de "confronter les juridictions à cette situation intenable et insupportable des conditions de détention indignes en exigeant d'elles qu'elles bougent et si elles ne bougent pas, on retournera devant la Cour européenne des droits de l'homme et on fera constater à nouveau la carence des procédures de recours."