Trois élus d’Île-de-France se bagarrent avec des passants à la sortie d'un bar parisien

Trois élus Les Républicains d'Île-de-France se sont battus avec des passants ce samedi, vers 5h30 du matin, devant le bar Le Mabillon, situé quartier Saint-Germain-des-Prés à Paris. Un homme, éméché, les a filmés avec son téléphone et les choses se sont envenimées.

C'est une histoire rocambolesque ! D'ailleurs Shervin Janani se demande encore comment il en est arrivé là. "On était sur le départ, on était juste en train de parler de la campagne", explique l'élu de la mairie du 15e arrondissement.

"Vous êtes en direct sur Périscope"'

Avec Arash Derambarsh, élu LR à Courbevoie, et Zartoshte Bakhtiari, élu d'opposition à Neuilly-sur-Marne, il discute sur le trottoir devant le bar, Le Mabillon, dans le quartier Saint-Germain-des-Prés. Quand un passant, âgé entre 25 et 30 ans, visiblement très alcoolisé, s'approche d'eux. Il sort son téléphone et leur dit "vous êtes en direct sur Périscope".

Les trois hommes lui demandent plusieurs fois d'arrêter. ils montrent même leur carte d'élu mais ça ne change rien. Shervin Janani, agacé, finit par prendre le téléphone. Le passant lui donne alors un coup de poing au visage.

Un jour d'ITT et des bleus

Deux amis à lui, qui s'étaient éloignés, arrivent et commencent eux aussi à frapper les élus. S'en suit des échanges de coups. Arash Derambarsh finit même par tomber sur les chaises de la terrasse du bar.

Finalement, une patrouille de police sépare tout ce petit monde. Le jeune qui filmait les élus, déjà connu de la police semble-t-il, a été placé en garde à vue. Ses comparses ont été laissés libres. Shervin Janani et Arash Derambarsh eux s'en tirent avec une belle frayeur et une journée d'incapacité de travail.