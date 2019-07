Trois enfants disparus à Marseille retrouvés à Montpellier, il avaient été confiés à une vague connaissance de la mère

Les enquêteurs de la Sûreté départementale des Bouches-du-Rhône, de l'Hérault et du Gard ont retrouvé 3 enfants à Montpellier, ce vendredi soir, 6 jours après leur disparition à Marseille.

Marseille, France

C'est leur mère qui avait signalé la disparition de cette fillette de 3 ans et de jumeaux d'1 an à la police, dimanche 21 juillet. Cette femme de 28 ans, vraisemblablement toxicomane, venait d'arriver à Marseille en provenance de Poitiers dans le but de se prostituer, comme l'a révélé le journal La Provence. Elle a avoué aux enquêteurs en avoir confié la garde à une femme qu'elle connaissait à peine.

Elle ne connaissait pas son prénom

La mère de famille était même incapable de décrire cette jeune femme aux enquêteurs. Elle a tout juste pu donner son prénom, lors de son audition... et ce n'était même pas le bon. Mais après 6 jours de recherches, la police a réussi à retrouver les enfants, sains et saufs à Montpellier, ce vendredi vers 18h.

Ils étaient en fait avec une jeune fille de 15 ans et demi, accompagnée d'un homme d'une trentaine d'années. L'adolescente, instable et fugueuse, ainsi que l'homme sont en garde à vue pour "soustraction de mineurs". La mère est mise en examen pour "soustraction aux obligations légales".