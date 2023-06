Trois enfants, dont un bébé, abandonnés dans un appartement à Nîmes

Ce dimanche 18 juin, vers 23h, les policiers sont intervenus dans un appartement à Nîmes. Trois enfants âgés de 8 mois, 2 et 12 ans étaient enfermés et seuls dans l'appartement familial. Ils pleuraient et hurlaient. Selon la police, ils passaient de longues heures tout seuls la journée et le soir.

ⓘ Publicité

Lorsque la maman rentre de son travail, elle interpelle une patrouille sur place, car elle s'aperçoit que ses enfants ne sont plus dans le logement. La police l'arrête et la place en garde à vue pour abandon d'enfants. Déjà connue des services de police, elle est suivie par les services sociaux.

Le père, lui est déjà incarcéré pour une autre affaire depuis plusieurs mois. En attendant l'intervention des services sociaux, les petits ont été remis à leur grand-mère.