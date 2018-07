Préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord

Jullouville, France

A la dérive dans leur embarcation pneumatique, trois enfants ont été secourus au large de la plage de Jullouville, dans le sud-Manche. Ce lundi, vers 21 heures, un proche des parents des victimes resté à terre a alerté le Cross Jobourg. L'hélicoptère de la Sécurité civile Dragon 50 a été immédiatement dépêché sur place, tout comme la vedette de la station SNSM de Jullouville, et un véhicule des pompiers. L'embarcation a été vite localisée. Les trois enfants ont été hélitreuillés et déposés vers 20 heures vers un poste de secours sur la côte. Des moyens nautiques de la SNSM ont récupéré le pneumatique à la dérive, pour éviter toute fausse alerte ultérieure.

A cette occasion, le préfet maritime rappelle "la responsabilité qu'il incombe à toute personne pratiquant les loisirs nautiques (et au responsable légal pour les mineurs) de ne pas se mettre en danger imprudemment et de connaître et maîtriser l'environnement marin (marée, courants) avant toute sortie en mer".