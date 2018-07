La nouvelle a été confirmée tard dimanche soir. Malgré l'intervention des pompiers, les trois enfants repêchés un peu plus tôt par les pompiers n'ont pas pu être ranimés. Il s'agissait d'une fillette de 9 ans, et de deux garçons âgés de 10 et 13 ans. Retrouvés par plusieurs mètres de fond, dans une zone interdite à la baignade, ils sont morts dans la soirée au CHU de Chalon-sur-Saône. Le maire les Républicains Gilles Platret évoque une tragédie.

Trois frères et sœur ont perdu la vie cet après-midi en se noyant dans le lac des Prés Saint-Jean à Chalon. Au nom de toute la population marquée par cette tragédie, j’adresse mes condoléances les plus sincères et les attristées aux parents et à toute la famille des victimes. — Gilles PLATRET (@gillesplatret) July 8, 2018

Selon les premiers éléments divulgués par le sous-préfet d'Autun Eric Boucourt chez nos confrères de France Info, "en début de soirée, ces trois enfants étaient avec leur mère et ils voulaient se rafraîchir en se trempant les pieds au bord de l’eau". Les deux plus petits ont été autorisés "semble-t-il à se tremper les pieds dans l’eau". "En jouant, ils se sont écartés de la berge, ils ont dû glisser sur la pente et couler à pic. Le troisième âgé de 13 ans a couru pour leur porter secours et a lui-même coulé à pic. Nous ignorons à ce stade, s’ils savaient nager ou pas", a-t-il poursuivi. Sur le bord de ce plan d’eau, interdit à la baignade, c’est peu profond, "mais quand on s’écarte de la berge, la pente devient rapide". Le temps que les secours arrivent et retrouvent les corps des enfants, il s’est écoulé une heure.