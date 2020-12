Trois enfants racontent à leur enseignant les violences subies à la maison : un couple arrêté près d'Orléans

La police a interpellé mercredi un couple de trentenaires : ces parents, placés en garde à vue, ont reconnu avoir frappé violemment leurs trois enfants, à coups de poing, de ceinture et de balai. Ce sont les enfants qui avaient osé parler à leur professeur des écoles, à St-Jean-de-la-Ruelle.

Un couple de Saint-Jean-de-la-Ruelle, dans l'agglomération d'Orléans, a été placé en garde à vue mercredi 16 décembre, pour avoir commis des violences sur leurs trois enfants. L'homme et la femme, âgés de 32 et 30 ans, ont reconnu les faits face aux policiers, indique une source policière.

Les enfants parlent à l'école et racontent de terribles violences

En fait, les enfants, scolarisés à St-Jean-de-la-Ruelle, ont parlé à leur professeur des écoles lundi dernier et raconté avoir été frappés par leurs parents, à coups de poing, à coups de ceinture et à coups de balai.

Placés chez leur grand-mère

L'aînée, âgée de 11 ans, et ses deux frères de 10 et 8 ans, ont été placés chez leur grand-mère (il s'agit d'un placement préventif, en attendant une décision de justice). Les parents devaient être présentés ce vendredi à un juge, au palais de justice d'Orléans.

On ignore si les violences commises étaient récurrentes ou non au sein de ce foyer, les parents sont décrits comme étant sans histoires jusque-là et pas connus des services de police.