Trois enquêtes ouvertes après les incidents à l'Allianz Riviera lors du match OGC Nice-Cologne

Le procureur de la République de Nice, Xavier Bonhomme, ouvre ce vendredi trois enquêtes après les graves incidents qui ont entaché l'avant-match d'Europa Conférence League jeudi soir à l'Allianz Riviera mais aussi après les dégradations commises dans la journée en ville.

Le service de sécurité du club allemand pointé du doigt par le préfet

Une pour "dégradations en réunion sur la boutique officielle de l'OGC Nice" alors que des tags et des autocollants ont dégradé la devanture de la boutique située place Masséna. Une autre enquête pour "violence en réunion aux abords du stade de l'Allianz Riviera". Des échauffourées ont en effet éclaté au niveau des portiques de sécurité entre des personnes qui portaient des maillots de Cologne et les forces de l'ordre. Et enfin une troisième enquête pour "violences en réunion en sein de l'enceinte sportive, introductions et jets de fumigènes et dégradations en réunion commises à l'intérieur du stade de l'Allianz Riviera".

à lire aussi OGC Nice-Cologne : échauffourées dans le stade entre supporters allemands et niçois

Le PSG réagit aussi

Le bilan de ces incidents est ce vendredi midi de 39 blessés. Dans la nuit l'OGC Nice condamne dans un communiqué "avec la plus grande fermeté ces incidents" et assure qu’il avait "tout mis en œuvre pour accueillir dans les meilleures conditions les fans du FC Cologne". Ce matin sur France Bleu Azur le préfet des Alpes-Maritimes pointe la responsabilité du service de sécurité allemand qui n'a pas respecté les conditions d'accès au stade fixée par la préfecture des Alpes-Maritimes. Enfin le club parisien réagit dans un communiqué pour se désolidariser des hooligans qui portaient des tenues du PSG et qui se sont mêlés aux hooligans allemands pour aller provoquer et en découdre avec les Niçois.