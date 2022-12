Trois escrocs interpellés après une enquête de plusieurs mois du parquet de Tulle sur une escroquerie en ligne

Trois hommes ont été déférés ce vendredi devant le parquet de Tulle pour "escroquerie en bande organisée", après une enquête de plusieurs mois de la communauté de brigade d'Egletons et la brigade de recherches de Tulle. Les trois hommes, âgés de 21 et 22 ans, ont été arrêtés en banlieue parisienne le jeudi 15 décembre : l'un résidant à Orly, l'autre au Plessis-Robinson, et le dernier à Versailles.

ⓘ Publicité

Une première plainte début 2021

L'enquête menée par le parquet de Tulle commence par le témoignage d'un habitant de Saint-Augustin en février 2021. L'homme de 85 ans avait déposé plainte après avoir été victime d'un "phishing" sur internet. Le "phishing" consiste à escroquer un utilisateur en se faisant passer pour un organisme.

La victime a répondu à un spam, et très vite son plafond de retrait et prélèvement à été relevé au maximum, puis il a été débité via des virements et retraits frauduleux. Le Corrézien avait aussi fourni sa carte bancaire aux malfaiteurs, qui s'étaient fait passer pour des agents de la Banque Postale.

Des escrocs experts en informatique

Les trois hommes, aguerris dans cette technique d'"hameçonnage", sont respectivement informaticien, diplômé en cybersécurité, et sous-traitant dans la pose de fibre. Ils ont soutiré près de 23 000 euros à l'octogénaire. L'argent soutiré allait sur un premier compte appartenant à l'un des malfaiteurs, qui virait ensuite la part des deux autres vers leurs comptes respectifs.

L'octogénaire n'est pas la seule victime : cinq autres ont été retrouvées par les enquêteurs, notamment un garage automobile. Les trois escrocs ont été placés en détention provisoire en attendant qu'ils soient présentés devant le tribunal judiciaire de Tulle.