Trois étudiants de Saint-Nazaire tués en Nouvelle-Zélande

Trois étudiants ingénieurs de Saint-Nazaire sont morts dans un accident de voiture ce week end en Nouvelle-Zélande. Deux autres sont gravement blessés. Ils étaient là-bas pour un stage.

Three of four dead in Waikato crash thought to be French tourists https://t.co/EYqCCmX2ys pic.twitter.com/sYWihVIoso