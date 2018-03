Sept personnes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone dans la nuit de mercredi à jeudi à Toulon et Sanary-sur-Mer à cause de systèmes de chauffage défectueux qui ont dégagé ce gaz incolore et inodore. Les victimes ont été soignées à l'hôpital Sainte-Anne de Toulon.

Toulon, France

C'est un gaz incolore et inodore, il passe inaperçu et pourtant, il peut tuer : trois familles ont été intoxiquées au monoxyde de carbone dans la nuit de mercredi à jeudi à Toulon et Sanary-sur-Mer. Sept personnes au total dont un adolescent. Les victimes ont eu le réflexe d'appeler les secours quand elles ont constaté les symptômes (vomissements, nausées, migraines, vertiges...) Les pompiers ont alors procédé à des mesures aux domiciles des trois familles et confirmé la présence du gaz.

Rapidement, les pompiers ont conduit les malades à l'hôpital Sainte-Anne de Toulon. C'est le seul établissement du Var à posséder un caisson hyperbare, une machine capable de soigner les intoxications au monoxyde de carbone.

Le caisson hyperbare de l'hôpital Sainte-Anne. Il n'y a que trois machine comme celle-ci en région Paca : à Toulon, Nice et Marseille. © Radio France - Guillaume Farriol

Les sept personnes intoxiquées ont été soignées et sont désormais hors de danger.

Attention en hiver !

Avec l'hiver, les chauffages tournent à plein régimes, les fenêtres sont calfeutrées, et les risques d'intoxication sont plus importants. Voici les conseils du ministère de la Santé pour éviter tout danger :

- avant chaque hiver, faire systématiquement vérifier et entretenir les installations de chauffage et de production d’eau chaude et les conduits de fumée par un professionnel qualifié.

- tous les jours, aérer au moins dix minutes, maintenir les systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement et ne jamais boucher les entrées et sorties d’air.

- respecter les consignes d’utilisation des appareils à combustion : ne jamais faire fonctionner les chauffages d’appoint en continu et placer impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments ; ne jamais utiliser pour se chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, barbecue...

Et puis, si vous ressentez des nausées, des vertiges ou des migraines, contactez immédiatement les services de secours qui sauront poser les bonnes questions et détecter, ou pas, un cas d'intoxication au monoxyde de carbone. Chaque année, en France, environ 3000 personnes sont intoxiquées par du monoxyde de carbone et 300 personnes sont tuées à cause de ce gaz.