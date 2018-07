Indre-et-Loire, France

Un vol qui suscite l'indignation, à Joué-les-Tours : à la mi-juillet, des individus se sont introduits dans le gymnase Matarazzo, où s'entraîne l'US Joué-les-Tours Handball. Ils ont notamment dérobé trois fauteuils roulants qui servent à la quarantaine de joueurs handicapés que compte ce club de 450 adhérents. Les fauteuils avait été achetés 1 500 euros chacun.

Un geste stupide, désolant, et un préjudice important pour le club

Julien Loiseau, le président du club de handball de Joué-les-Tours, sait que la facture va être élevée : "_Il va falloir qu'on investisse assez lourdement. Aujourd'hui, pour avoir un fauteuil personnalisé, ce n'est plus 1 500 euros, c'est pratiquement le double_. Ce que nous avions, c'était des fauteuils génériques pour la plupart, et un ou deux parfaitement adaptés à certains profils, à certains handicaps de nos joueurs. Je pense notamment à notre gardien de but, qui ne peut pas totalement allonger les jambes. Pour lui, il faudra racheter un fauteuil sur mesure dont le coût n'est pas le même".

"Si on avait retrouvé les fauteuils éparpillés dans le gymnase ou à proximité, ça n'aurait été qu'une bêtise comme les autres, mais le fait qu'ils disparaissent, ça m'a vraiment fait mal au coeur" Julien Loiseau

Le président du club poursuit : "J'ai tout de suite pensé à nos pratiquants, puisque cette section de handisport existe pour faire pratiquer ensemble des sportifs handicapés et des valides. Ca s'appelle le Hand'ensemble, notre section, ce n'est pas par hasard, donc c'est désolant de constater ce genre de chose".