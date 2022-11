Trois faux policiers interpellés après des vols chez des personnes âgées en Loire-Atlantique

C'est ce qu'on appelle du vol par ruse : mettre en confiance sa victime pour la dérober. Ce vendredi, trois hommes de 55, 34 et 31 ans ont été présentés au parquet de Nantes. "On leur reproche une quinzaine de faits commis entre le 25 juillet et le 20 octobre", indique Renaud Gaudeul, procureur de la République de Nantes. Des vols commis chez des personnes âgées - "les victimes sont nées pour la plupart entre 1925 et 1932" - dans différentes communes de Loire-Atlantique : Nantes, La Turballe, La Baule, Pornichet, Vertou, Haute-Goulaine, Guérande, Sainte-Luce. Il y a aussi Chalonnes-sur-Loire, dans le Maine-et-Loire.

Des bijoux et de l'argent volés

Ces hommes, au casier judiciaire bien fourni et déjà condamnés en partie pour des faits similaires, se sont fait passer pour des policiers afin d'entrer chez les gens. Ils présentent parfois ce qui semble être une carte professionnelle. Il y a aussi eu le brassard "police" autour du bras. Ils racontent qu'un vol vient d'être commis pour faire des vérifications et ainsi s'introduire dans les maisons. L'un fait ainsi diversion et les autres en profitent pour voler bijoux et argent. "Il n'y a jamais eu de violence physique sur les personnes âgées", précise le Colonel Pascal Péresse, patron de la section de recherches de Nantes.

Une enquête qui s'accélère début octobre

"Depuis, cet été, on était face à une recrudescence de faits, y compris dans le Maine-et-Loire, le Morbihan et la Sarthe", poursuit-il. L'enquête s'est accélérée début octobre : un brassard "police" est retrouvé près d'une maison visitée. Un ADN est identifié et l'individu est connu des services de police et de gendarmerie. Un autre ADN est repéré, cette fois, sur les vêtements d'une des victimes. S'en suit un travail de recoupement, de surveillance. Certaines victimes ont formellement reconnu les suspects.

Ils sont interpellés ce mercredi 23 novembre : l'un à l'aire de gens du voyage de La Chapelle-sur-Erdre, l'autre à celle de Vieux-Doulon, à Nantes. Le troisième homme, qui bénéficiait d'une mesure de semi-liberté, l'a été à la prison. Il s'agit d'un homme de 55 ans, son fils de 31 ans et d'une de leur connaissance âgée de 34 ans. Ils ne reconnaissent pas les faits.

Procès prévu le 24 janvier et des investigations qui se poursuivent

Ils seront jugés le 24 janvier pour vols aggravés par trois circonstances : le fait de se faire passer pour des fonctionnaires de police, le vol en réunion et en s'introduisant par ruse dans une habitation. En attente de ce procès, le parquet a demandé leur placement en détention provisoire. La décision du juge des libertés et de la détention n'était pas connue en cette fin de journée..

Ces trois hommes étant en état de récidive, ils encourent une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison. Par ailleurs, les investigations se poursuivent pour déterminer si d'autres faits recensés en Loire-Atlantique et dans d'autres départements pourraient leur être imputés.