"Trois femmes battues en deux ans à Saint-Sauvant, c'est trop" : une association veut créer un foyer d'accueil

"Sur les deux dernières années, dans ma commune nous avons dû aider trois femmes victimes de violences conjugales, résume Christophe Chappet, le maire de Saint-Sauvant. Sur 1.300 habitants, c'est beaucoup". L'élu reconnait qu'il s'est alors retrouvé assez démuni. "Par force d'habitude, on a appris à gérer ce type de tristes situations, mais c'est très difficile". Difficile de trouver des interlocuteurs, difficile de rompre le silence dans une commune où beaucoup de monde se connait et difficile aussi de loger en urgence ces femmes. "L'une d'entre elles s'est retrouvée à la rue avec ses quatre enfants ! On a fait comme on a pu pour les héberger".

Une association poitevine veut ouvrir un foyer dans le Sud Vienne

Forte de ce triste constat et elle-même victime de violences conjugales pendant deux ans, Sylvie Salomon a depuis quelques années le projet de créer un centre d'accueil et d'hébergement dans le Sud Vienne. Une association, "Lumière et Vie 2021", est constituée depuis le début d'année et cherche maintenant des financements et du soutien. "Ce qui existe aujourd'hui pour soutenir ces femmes est trop loin de leur vie et de leur quotidien", explique-t-elle. "Un lieu d'hébergement en milieu rural est essentiel pour ces femmes et leurs familles, ajoute Marie Chenu, l'une des membres de l'association. Tout est centralisé aujourd'hui dans les grandes agglomérations!"

60 places d'hébergement ouvertes dans la Vienne, autour de Poitiers et Châtellerault

Depuis 2019, de nombreuses places d'hébergement ont ouvert dans la Vienne, passant de 28 à 60, et bientôt 66. Des accueils "situés dans les villes de Poitiers et Châtellerault", explique la préfecture dans un mail. L'Etat précise qu'un projet de création de lieu unique pour la prise en charge de ces femmes au CHU de Poitiers. Un lieu "pluridisciplinaire, individualisé et pour une approche globale et coordonnée de tous les professionnels".

