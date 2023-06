Trois femmes blessées sur l'autoroute A9 à hauteur de Milhaud

Une collision entre un poids lourd et une voiture a fait trois blessées ce lundi en début d'après-midi, sur l'autoroute A9, dans le sens Nîmes - Montpellier, à hauteur de Milhaud : trois femmes de 40, 35 et 30 ans, passagères de la voiture. Elles sont légèrement blessées et ont été prises en charge au CHU de Nîmes.

