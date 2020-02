Trois femmes interpellées dans une nouvelle saisie de drogue à Besançon

Place René Cassin, Besançon, France

Trois femmes ont été arrêtées à Besançon dans le quartier de Planoise dans une nouvelle affaire de stupéfiants. Les policiers ont saisi trois kilos d'herbe de cannabis, 700 grammes de cocaïne et 900 sachets d'ecstasy, selon un enquêteur, qui confirme un information de l'Est Républicain publiée ce jeudi.

Une odeur et de la poudre blanche dans une voiture

L'affaire démarre lundi pendant un contrôle dans le quartier, mené sur réquisition du Procureur de la République. Une patrouille repère une voiture à la sortie d'un parking, la suit et le demande de s'arrêter. Il y a à bord deux femmes et une odeur de cannabis s'échappe de l'habitacle. Au moment où les policiers interviennent, la passagère cache un sachet d'herbe de cannabis et les agents repèrent alors une boîte en plastique remplie de sachets de poudre blanche.

Perquisition chez une troisième personne

Les deux femmes sont arrêtées, placées en garde-à-vue, et auditionnées par l'ULSES (Unité de lutte contre les stupéfiants et l’économie souterraine). La voiture est fouillée : à l'intérieur, les policiers découvrent 900 sachets d’ecstasy et 250 grammes de cocaïne. L'enquête permet d'identifier une troisième personne, interpellée elle aussi et dont le domicile est perquisitionné : 300 kilos d'herbe de cannabis et 450 grammes de cocaïne sont saisis dans ce logement.

Déjà connues des policiers

Ces trois femmes, âgées d'une trentaine d'années et déjà connues des services de police, doivent être déférées ce jeudi devant le Parquet de Besançon.

Le quartier de Planoise est secoué par une série de coups de feu et l'incendie de la fourrière municipale depuis mi-novembre. Les autorités mulitplient les contrôles et les opérations contre le trafic de drogue dans le quartier.

à lire aussi Stupéfiants : quatre hommes interpellés dans le quartier de Planoise à Besançon