Échirolles, France

On les appelles les "mères-courage" 3 femmes qui ont osé perturber le traffic de drogue (herbe, résine, cocaïne) dans le hall de leur immeuble, place Beaumarchais à Echirolles (banlieue de Grenoble)

Le 11 décembre, elles ont décidé d'occuper le hall de leur immeuble pour écarter les dealers. Elles se sont fait tabasser par des voyous de 18 à 20 ans aidés par un employé de la régie de quartier, un peu plus âgé.

Le lieu du trafic avait été choisi pour son emplacement privilégié. Clientèle du centre commercial et arrêt de tram à proximité. Point de vue pour surveiller l'arrivée de la police et de multiples sorties pour fuir. Et la véritable PME de trafiquants n'était pas prête à y renoncer si facilement. "On va vous faire déménager" "On va toutes vous tuer" ont menacé les dealers et l'employé du quartier.

"Je suis menacé de mort" a répondu l'une de ces mères-courage à la barre, mais je ne baisserai pas les yeux ".

Les principaux accusés étaient en détention préventive depuis un moi..... " Mais de nouveaux jeunes sont arrivés " a raconté à la barre, l'une des ces femmes. Elles se sont attaquées à une PME du crime, parce qu'elles veulent que leurs enfants puissent rentrer de l'école tranquillement et ne pas avoir sous les yeux le modèle de ces jeunes de 18 à 20 ans qui ont tous arrêté l'école en 3ème, qui n'ont aucun revenu ... officiellement... qui roulent sans permis. Pas la peine de le passer.

"Ces jeunes n'ont pas peur de la justice" a dit l'avocat des 3 femmes. "Par contre les femmes ont peur des représailles. Mais leur courage est plus fort que leur peur. Notamment quand elle regarde leurs enfants.

Dans ses réquisitions, le procureur Royer a raconté la vie de ces femmes qui se lèvent tôt pour aller au travail pour 1.000 euros et qui voudraient rentrer tranquillement le soir dans leurs immeubles. Un immeuble qui serait propre sans les déchets du trafic de drogue.