Loire-Atlantique, France

Les trois jeunes interpellés ce mardi à La Chapelle-sur-Erdre sont trois frères âgés de 23 et 25 ans. De jeunes diplômés, licence pour deux d'entre-eux, master 2 pour le troisième. Le parquet de Nantes a ouvert une information judiciaire pour offre, acquisition détention et transport de stupéfiants et blanchiment. Il a requis le placement des trois hommes en détention provisoire.

La production artisanale va devenir industrielle

L'activité aurait débuté il y a trois ans. Du stade artisanal, avec une culture sur un bout de terrain, la production va se développer très rapidement. Les jeunes entrepreneurs investissent leurs nouveaux revenus dans la location d'un hangar pour leurs semis, l'achat d'un terrain de cinq hectares à Saint-Mars-la-Jaille à l'est du département. Terrain qu'ils clôturent, sans doute pour éloigner les curieux, et sur lequel ils installent deux serres de culture de 400 m². Ils achètent également une maison à Vigneux-de-Bretagne au nord-ouest de Nantes. Elle leur sert de lieu de séchage et de conditionnement. L'entreprise familiale florissante ne grandira plus. Tout s'est arrêté cette semaine avec l'intervention des gendarmes qui enquêtaient sur ce trafic depuis le mois de mai.

Les gendarmes sur le terrain où était cultivé le cannabis - Gendarmerie de Loire-Atlantique

L'entreprise familiale pesait près d'un million d'euros

Les perquisitions ont permis de découvrir 960 pieds de cannabis, 24 kg d'herbe, du matériel de culture et de pesée et 10.000 euros en billets de banque. Des véhicules ont également été saisis. "Entre le capital et le chiffre d'affaires lié à cette activité, on n'est pas loin du million d'euros" estime un gendarme.

Le matériel servant à la culture du cannabis - Gendarmerie de Loire-Atlantique

L'enquête va désormais se poursuivre pour tenter d'identifier le réseau qui écoulait la marchandise