Trois frères et une sœur issoldunois condamnés à de la prison pour vol et agression

Trois frères et une soeur ont été condamnés par le tribunal de Châteauroux à des peines de deux à cinq ans de prison pour vol et violence.

L'une des salles du tribunal correctionnel de Châteauroux a été tout ce lundi après-midi occupée par une seule affaire, le jugement de quatre personnes, trois hommes et une femme, âgés de 19 à 33 ans et issus d'une même fratrie. Tous étaient soupçonnés de vol et violence aggravés, ainsi que tentative d'extorsion pour les trois hommes, dans la nuit du 22 au 23 juillet dernier, à Issoudun.

Ils ont été condamnés à des peines de prison allant de deux à cinq ans.

Coups de couteau, de poing américain et de bâton

Dans la soirée du 22 juillet dernier, les quatre frères et sœur issus d'une famille de neuf enfants sont réunis dans la maison familiale à Issoudun ; ils fument du cannabis, boivent de l'alcool, avant de se rendre au domicile d'un homme, là aussi à Issoudun. Une fois chez lui, l'un des frères discute plusieurs minutes ; puis, sa télé, son téléphone portable et ses effets personnels sont dérobés, et les prévenus le somment de les suivre dehors, menaçant ses enfants s'il ne coopère pas. S'ensuivent plusieurs heures d'errance dans la ville, entrecoupées d'épisode de violence : la victime est frappée à coups de poings, de pied, au visage et sur le haut du corps. La jeune femme lui assène un coup de couteau sur le flanc droit, il est aussi frappé à coup de poing américain et d'un bâton. L'un des frères lui ordonne de leur donner son code de carte bancaire, un autre essaye par deux fois de retirer de l'argent. Pour la troisième tentative, ils obligent l'homme à lui-même composer son code, pour lequel il se trompe volontairement.

Les quatre agresseurs le laissent finalement repartir chez lui, aux alentours de 3 heures du matin.

Après avoir passé plusieurs jours en réanimation, l'homme s'est vu prescrire 21 jours d'ITT. Les photos de ses blessures et ecchymoses, prises lors de son admission à l'hôpital, ont été projetées dans la salle d'audience.

Trois des prévenus conduits en prison

Ce lundi après-midi, le tribunal a tenté de démêler le motif de l'agression. Selon certaines versions, l'homme tabassé aurait touché les fesses de la prévenue lors du réveillon du 31 décembre 2021, ce qu'elle aurait confié à ses frères cette soirée du 22 juillet ; ils auraient voulu la "venger". Mais au fur et à mesure des déclarations, appuyées par les audience en gendarmerie, il est aussi établi que la victime devait de l'argent à l'un des frères, et aurait répandu la rumeur que deux d'entre aux seraient les auteurs du cambriolage d'une épicerie d'Issoudun, survenu à la mi-juin.

Les quatre prévenus ne donnent pas tous les mêmes raisons, ni le même déroulé du début de la soirée, mais reconnaissent unanimement les faits d'agression et de vol. La question était de déterminer si l'un d'eux avait ou non entraîné les autres.

Deux des frères, âgés de 33 et 25 ans, déjà connu de la justice, avaient été placés en détention provisoire et sont repartis en prison, condamnés respectivement à trois et cinq ans de prison, dont deux avec sursis. La sœur de 20 ans, elle, a été emmenée à la maison d'arrêt de Bourges dès sa sortie du tribunal, et écope de trois ans de prison dont deux avec sursis ; le plus jeune des prévenus, âgé de 19 ans, est condamné à deux ans de prison dont un ferme qu'il passera sous bracelet électronique.