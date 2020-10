Trois fuyards finissent leur course dans un mur après avoir essayé de passer des colis à la prison du Pontet

Trois hommes ont été interpellés et placés en garde à vue ce mardi soir. Ils ont essayé dans l'après midi de faire passer des colis à la prison du Pontet. Quand les gendarmes alertés par le centre pénitentiaire, sont arrivés sur place, les 3trois suspects ont pris la fuite en voiture à toute allure. Ils ont percuté un premier véhicule sans faire de blessé et ensuite le véhicule des forces de l'ordre. Leur voiture a fait un tonneau et a fini sa course contre des compteurs EDF ainsi qu'un mur.

Deux des fuyards ont été blessés et hospitalisés. Trois colis ont été saisis, ils contenaient de l'alcool et des téléphones portables.