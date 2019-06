Il provoque la sortie de route d'un véhicule de gendarmerie après son arrestation

Valerargues, France

Trois gendarmes de la brigade d'Uzès ont été blessés ce dimanche à Vallérargues (Gard). Leur véhicule a terminé sa course dans le fossé sur la départementale 6. C'est un homme arrêté quelques minutes plus tôt pour excès de vitesse sous l'emprise de stupéfiants qui a frappé la conductrice du véhicule.

Il tente de s’enfuir après l'accident

L'individu interpellé était menotté à l'arrière de la voiture de gendarmerie. Plus les kilomètres défilaient, plus l'homme s'est rebellé au point de donner un coup de pied à la conductrice. La militaire a alors perdu le contrôle du véhicule qui a terminé sa course dans le fossé. L'homme a profité de l'accident pour tenter de s'enfuir. Il sera finalement rattrapé par deux motards, deux gendarmes qui suivaient la voiture. Très connu des forces de l’ordre notamment pour des faits de violence, l'homme est en ce moment en garde à vue.

L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de Bagnol-sur-Cèze.