Trois gendarmes de l'Eure décorés pour leur courage par Sébastien Lecornu

Eure, France

"Adjudant-chef Montier, un pas en avant ! " Dans la salle Jean Monnet de la préfecture de l'Eure à Évreux pleine à craquer, l'instant est solennel. Sous le regard de plusieurs dizaines de gendarmes venus de tout le département, de membres d’associations patriotiques ou d'élus, Sébastien Lecornu, le ministre chargé des Collectivités territoriales, lui-même réserviste de la gendarmerie, s'apprête à décorer les trois récipiendaires de la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement. "Le 25 août 2018, l'adjudant-chef Montier a extrait un habitant d'un immeuble en flammes sur la commune et ce, s'assurant de l'absence de tout autre occupant" relate le colonel Cédric Collard, le commandant du groupement de gendarmerie de l'Eure.

"On a forcé plusieurs portes pour sortir quelqu'un qui était encore immobilisé dans sa chambre" raconte l'adjudant-chef Montier Copier

Le ministre Sébastien Lecornu remet les médailles aux gendarmes © Radio France - Laurent Philippot

Un couple de gendarmes d'Étrépagny décoré : ils sont mari et femme

L'histoire de la gendarme Davoine et de l'adjudant Da Silva Dos Santos n'est pas banale. Les faits ont lieu le 25 juillet 2019 alors qu'une partie du département de l'Eure est gravement touchée par une série de feux agricoles. "J'étais à la brigade et de la fenêtre, j'ai vu qu'il y avait une épaisse fumée qui sortait d'un champ non loin" relate l'adjudant qui part en intervention avec un véhicule de dotation. En chemin, il croise sa femme, la gendarme Davoine,"j'étais enceinte de huit mois" raconte l'officière de police judiciaire "je revenais d'un rendez-vous chez la sage-femme". En discutant avec la population, les deux militaires apprennent qu'une ferme commence à être encerclée par les flammes. Le grand-père est bloqué, alité et sondé.

Mari et femme et gendarmes , le couple n'a écouté que son courage. Copier

La médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement qui a été remise aux gendarmes © Radio France - Laurent Philippot

L'adjudant part avec son véhicule et la gendarme le suit avec sa voiture personnelle. "Elle est têtue, c'est vrai que je l'ai un peu engueulée" sourit le mari. "On fonce, c'est vrai qu'après l'acte, on se dit, ah oui, il y avait quand même bébé !" répond la femme. Tout est bien qui a bien fini. Le grand-père, sauvé par le couple, a été transporté dans le véhicule personnel de la gendarme jusqu'à la brigade d'Étrépagny. "Être gendarme, c'est servir et aimer servir" rappelle le colonel Cédric Collard dans son discours alors que six gendarmes sont morts en service en France en 2019. Quant au bébé du couple, il est né quinze jours après l'intervention du couple et il fait le bonheur de ses parents.