Trois gendarmes tués dans un accident dans l'Oise

Trois gendarmes du peloton de surveillance et d'intervention de la compagnie de Méru dans l'Oise sont morts dans un accident de la route ce vendredi soir vers 18 h 30 sur la départementale 2 entre Berneuil en Bray et Auneuil au sud de Beauvais

L'accident s'est produit vers 18 h 30 sur la Route Départementale 2 entre Berneuil en Bray et Auneuil au sud de Beauvais. La voiture des gendarmes aurait été percutée par une camionnette. Pas plus de précisions pour l'instant sur les circonstances de l'accident. Le choc aurait été d'une extrême violence selon des témoins qui ont vu l'état des véhicules. Il y avait peu de circulation à cette heure là sur cette départementale, pas de brouillard, il ne pleuvait pas, mais la chaussée était glissante.

L'accident s'est produit sur une ligne droite , juste après un virage en sommet de côte. Selon les pompiers les 3 personnes blessées dans la camionnette sont dans un état jugé sérieux. Les gendarmes, deux adjoints volontaires de 18 et 26 ans et un sous officier de 25 ans appartenaient au peloton de surveillance et d'intervention de la compagnie de Méru. Deux sont décédés sur le coup, le troisième grièvement blessé a été désincarcéré mais n'a pas survécu à ses blessures.

Le 1er adjoint au maire de Berneuil en Bray Jean Louis Vandeburie s'est rendu sur place

Le procureur de la République s'exprimera cet après midi à 15 heures à Beauvais.