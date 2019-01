Prison ferme pour les trois gilets jaunes qui avaient incendié la mairie de Bonnée dans le Loiret

Montargis, France

Trois hommes de 21 ans, 31 ans et 37 ans ont été condamnés ce vendredi après-midi à des peines de prison ferme en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Montargis. Ces "gilets jaunes" avaient incendié la mairie de Bonnée, dans le Loiret, dans la nuit du 19 au 20 décembre 2018, après avoir tenté de mettre le feu au radar automatique des Bordes. Les dégâts sont estimés à 154.000 euros.

Deux gilets jaunes placés en prison à l'issue de l'audience

Le plus jeune écope de quatre mois de prison ferme, les deux autres sont condamnés à huit mois de prison ferme : parmi eux, les deux hommes âgés de 21 et 37 ans sont placés sous mandat de dépôt et donc directement incarcérés. A l'audience, le procureur de la République avait réclamé des "sanctions exemplaires" et parlé d'actes "idiots et choquants". Loïc Abrial avait requis des peines de prison de six et huit mois, rappelant que l'un d'eux avait un lourd casier judiciaire et parlant de "délinquants".

L'avocat des gilets jaunes parle de "laissés pour compte"

Les trois prévenus, des gilets jaunes habitués du rond-point de Tournebride à Braye-Saint-Aignan, avaient reconnu leur geste : ils voulaient s'en prendre à "un symbole de l'Etat". Leur avocat avait expliqué qu'ils s'étaient "laissés entraîner" par le mouvement des gilets jaunes, décrivant des "laissés pour compte, sans emploi régulier, dans une démarche de _désespoir_".